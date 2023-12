De la ferveur religieuse des gens du Haut-Doubs. Des manifestations de l’esprit religieux, d’autrefois à aujourd’hui

Les témoignages de ferveur religieuse sont nombreux dans les archives et sur le terrain : églises et chapelles, nombreuses croix des bords de chemin, fondation d'une congrégation comme celle des "Soeurs de la retraite chrétienne" du révérend père Receveur lors du retour en force de la religion après la tourmente révolutionnaire, humanisation des prisons par l'abbé Faivre au XIXe siècle, résistance farouche face à la volonté de laïciser la société au début du XXe siècle et, plus proche de nous, application des réformes prônées par le concile Vatican II. Les témoignages de foi inébranlable les plus émouvants ont été donnés par deux religieuses, Alice Domon et Léonie Duquet, originaires d'ici et assassinées en Argentine par la junte militaire, pour avoir appliqué à la lettre le message évangélique auprès des déshérités. Ce récit nous fait traverser les périodes douloureuses et exaltantes qu'ont connues ceux et celles ayant vécu sur ces terres de la Franche-Montagne du Haut-Doubs.