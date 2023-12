Maîtriser son processus de mesure en 8 étapes clés

Le Collège Français de Métrologie en collaboration avec des experts (industriels, indépendants, académiques...) décrivent les huit étapes clés de la maitrise d'un processus de mesure. Ecrit de façon pédagogique et pratique, ce livre détaille point par point : -le management de la métrologie associé à la notion de fonction métrologie ; -la gestion des ressources humaines, matérielles, externes à la structure ; -le processus de mesure en lui-même avec sa description et ses spécifications ; -les moyens de mesure ; -la traçabilité des moyens métrologique ; -les méthodes de mesure avec la notion d'incertitudes ; -l'optimisation du processus ; -l'intégration dans l'ère du 4. 0. Ce guide est complété de témoignages de professionnels travaillant dans l'industrie, de cas pratiques, et de nombreuses illustrations des notions présentées. Destiné aux industriels de tous secteurs : ingénieurs, techniciens, et tous les personnels dont l'activité est liée à la maîtrise d'un processus de mesure, cet ouvrage permettra d'assurer la conformité des produits fabriqués, de contrôler la production et d'en optimiser les rendements pour assurer la qualité des matières premières, et de maîtriser les risques de non-conformité en s'assurant de la confiance dans les mesures effectuées.