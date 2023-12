La Grande Dépression est une fantaisie historique, une hallucination documentée. Sur les planches de son théâtre mental, un personnage dépressif confronte les remèdes médicamenteux qui lui sont proposés aux remèdes collectifs apportés, dans les années trente, à la Grande Dépression. Sur un continent, Walter Disney veut avaler toute la réalité dans un univers enchanté. Sur un autre continent, des nationaux-socialistes mettent en musique une terrifiante utopie. Les deux empires se regardent, se rejettent et s'attirent. Dans cette traversée, on croisera ? : des musicologues nazis, des coloristes de dessin animé, des peluches Mickey Mouse, des parcs d'attractions, des SS en reconversion professionnelle, des projectionnistes aveugles, des planètes errantes... Pièce écrite pour 7 comédiennes et 4 comédiens