Une fiction, entre imaginaire et réalité... Un roman initiatique. Un jeune garçon, new-yorkais, traverse l'Amérique en train. Il est assis face à un vieillard avec qui il enclenche la conversation. Celui-ci lui dévoile son nom : Sitting Bull. Parcourant les centaines de kilomètres qui ont vu l'expropriation des tribus indiennes, entre autre pour laisser la place au chemin de fer. Le jeune et le vieillard parlent chacun de leur vie, de l'histoire, de la différence entre la façon de vivre et de voir le monde des indiens comparée celle des habitants du monde moderne.