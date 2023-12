Paul Mistral, militant révolutionnaire. Parcours d'un maire modernisateur

Si on demande à un Grenoblois qui est ce Paul Mistral qui a laissé son nom au plus grand parc de la ville, à une place, à un quartier, les réponses sont le plus souvent aveux d'ignorance ou de suppositions. Cet ouvrage est avant tout le récit personnel d'une petite-fille qui rend hommage à son grand-père disparu assez tôt. Mais il est aussi le fruit d'une recherche importante sur l'homme, en tant que militant socialiste, propagandiste, qui devient député puis maire de Grenoble. Elu député en 1910, il est confronté aux drames de la Grande Guerre qui le renforcent dans ses convictions pacifistes. En 1919, il remporte les élections municipales de Grenoble. Réélu jusqu'à sa mort en 1932, il développe une administration communale novatrice basée sur les principes du socialisme municipal : construction de logements sociaux (Cité du jardin), d'écoles, amplifications des régies municipales, etc ; Soucieux du développement économique de la ville et de la région, il favorise de nombreuses initiatives permettant de renforcer l'image de Grenoble et de l'ouvrir au tourisme. Maire anticipateur, il est l'initiateur de réalisations qui lui survivront : téléphérique urbain, aéroport, musée d'art moderne.