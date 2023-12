Notre été éphémère - Tome 02

J'ai bizuté mon amie Ne supportant plus les douces attentions de Kaori qu'elle estime ne pas mériter, Shizuku révèle ce passé si douloureux pour elle. Mais elle est stupéfaite par la réponse de son amie, qui lui révèle qu'elle était déjà au courant de tout cela. Terrifiée et confuse, Shizuku s'enfuit, mais comprend enfin qu'elle ne peut plus fuir son passé...