A Northshore, cité carrefour où les peuples magiques cohabitent en paix, les premiers flocons annoncent une rencontre improbable. Shana, une ancienne guerrière elfe, a fui son peuple ainsi que son passé afin d'ouvrir une armurerie. Mystérieuse et déterminée, elle s'est toujours méfiée des fées pour leur légèreté et leur magie capricieuse. Manque de chance, face à son échoppe, se tient une herboristerie dont la propriétaire est la plus colorée, la plus évaporée, la plus... féerique des fées. Ambre aussi a pris le large, mais seulement pour conquérir sa liberté face à une famille un peu trop envahissante. Il est temps pour elle de mener sa barque comme elle l'entend et la dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'une elfe grincheuse vienne lui gâcher ses plans pour illuminer Noël. Leurs destins se croisent quand Shana retrouve Ambre assommée dans sa boutique. Qui pourrait bien en vouloir à la jeune fée ? Les deux femmes se lancent alors sur la piste de l'agresseur sans se douter que leur quête pourrait les mener à bien des surprises. Et pourquoi pas à tout reprendre depuis le début ? Quand la magie de Yule se réveille, un soupçon de poussière de fée, deux poignées de flocons et quelques créatures fantastiques ont le pouvoir de tout changer ! #romanceFF #nouvelledenoël #textecourt #conte #magie