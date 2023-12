Bubble. Programmez vos premières applications en no-code

L'arrivée des technologies no-code a radicalement changé les prérequis nécessaires à la création d'applications web et mobiles. Que vous soyez entrepreneur, en reconversion ou simplement curieux, la technologie est à portée de main pour réaliser vos propres applications grâce à Bubble. Bubble est un éditeur de programmation visuelle créé en 2012 qui permet de concevoir des applications web et mobiles sans avoir besoin de coder. Ce livre a comme objectif de vous apprendre à créer et publier une application complète sans une seule ligne de code. Il est destiné à toutes les personnes non développeurs désirant exploiter le no-code pour construire une application personnalisée, ergonomique et conviviale. Au fil des chapitres, vous concevrez pas à pas vos premières interfaces en y intégrant votre design, en collectant, organisant et affichant de la donnée. Vous découvrirez ainsi le concept du no-code et pourrez concevoir toute sorte d'applications pour répondre à vos besoins.