Les Frères Menendez

Le 20 août 1989, le couple Menendez est abattu dans sa maison de Beverly Hills. Les corps criblés de balles sont découverts par leurs deux enfants, les frères Erik et Lyle, à leur retour d'une séance de cinéma. Les enquêteurs travaillent tout d'abord sur la piste d'une exécution mafieuse, mais ils sont frappés par la manière dont les deux frères dilapident l'héritage. En mars 1990, ils sont arrêtés et leur procès diffusé en direct à la télévision déchaîne les passions. Pour leur défense, ils affirment avoir voulu se venger des agressions sexuelles commises par leur père avec la complicité passive de leur mère. Depuis leur condamnation, Erik et Lyle se sont déjà mariés avec trois femmes fans de criminels célèbres. Mis en lumière par de nombreux documentaires, films et téléfilms, leur histoire est adaptée par Netflix pour la série "Monster" dont la première saison etait consacrée à Jeffrey Dahmer. L'ouvrage examine aussi la mécanique interne de ces duos ou trios composés de parents et d'enfants, de couples ou de sectes qui forment ces alliances diaboliques.