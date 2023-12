The Rising of the Shield Hero Tome 23

Un nouveau volet de l'épopée du héros au bouclier s'ouvre ! "Tu es de connivence avec la reine ? C'est le pompon, ça ! " Naofumi et ses alliés sont enfin parvenus à mettre définitivement Kyo hors d'état de nuire. Après cette victoire, c'est le moment de dire adieu à Kizuna et à regagner Melromarc. Le royaume de la reine Mirelia ainsi que ses voisins ont énormément souffert des dégâts causés par la tortue spirituelle. Bientôt, ils devront faire face à une nouvelle menace, car le phénix ne devrait pas tarder à se réveiller ! Pour être prêt à l'affronter et mieux repousser les vagues, Naofumi décide de rendre une petite visite au marchand d'esclaves local...