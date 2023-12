X-Force. Sexe + Violence

Wolverine et Domino ont toujours eu une relation à part, mais tout part en vrille quand la Guilde des Assassins place un contrat sur l'anti-héroïne la plus chanceuse du monde. Pourquoi veulent-ils sa mort ? Et que vient faire Wolverine dans cette histoire ? Cette saga est l'une des plus réputées d'X-Force, sans aucun doute grâce aux formidables peintures de Gabriele Dell'Otto (Secret War). Voici une nouvelle occasion de découvrir cette saga complète, scénarisée par les créateurs de la saga Annihilation.