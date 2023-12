La motivation a bien meilleur goût. Trucs pour se motiver et motiver les autres

Afin de pouvoir accomplir une tâche de manière satisfaisante, en plus d'avoir les compétences et connaissances nécessaires, il faut une certaine quantité de motivation : c'est cela qui va garder l'individu sur la bonne voie. A défaut d'avoir l'énergie pour exécuter la tâche, on procrastine ou on l'exécute en la bâclant. Mais comment fait-on pour avoir cette quantité de motivation ? C'est ce que ce livre de développement personnel tente d'élucider, en commençant par expliquer les bases et les conditions pour être motivé, pour finir par présenter des astuces pour se motiver et motiver les autres, autant aux plans personnels que professionnels.