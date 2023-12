Légendes du rugby. XV de France

De 1893 à nos jours Les plus grands acteurs de l'équipe de France, ces icônes qui ont fait vibrer toutes les générations. Les dix meilleurs arrières, talonneurs, demis de mêlée, piliers... Une sélection et un classement qui, s'il est toujours subjectif, nous fait revivre avec émotion ces grands moments. Qui de Christophe Dominici, Philippe Saint-André, Vincent Clerc ou Damian Penaud est le meilleur ailier ? Saviez-vous qui était Frantz Reichel ? Yves du Manoir ? Robert Paparemborde ? Découvrez les légendes d'hier et d'aujourd'hui dans cette anthologie de plus de cent portraits. UN TRES BEAU LIVRE PHOTO ENRICHI D'ANECDOTES ET DE COURTES BIOGRAPHIES, ET LE RECIT DES MATCHES MYTHIQUES.