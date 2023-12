Tan Dalban et le Drac du Causse Rouge

L'histoire se déroule sur une année complète au cours de laquelle les jeunes héros vont devoir faire face à l'inconnu et au merveilleux. A peine arrivé dans son nouveau pays, des événements étranges vont se produire autour du héros et de sa famille. Dans cette région du Languedoc, aux paysages beaux et sauvages, il va découvrir des personnes aux pouvoirs exceptionnels, héritiers de traditions très anciennes qui lui révèleront sa propre destinée de chasseur de Drac. Bien malgré lui, le héros va faire revivre d'anciennes croyances longtemps occultées par les habitants de la région, obligeant toutes les personnes autour de lui à affronter leurs propres peurs afin d'évoluer et de grandir. Bientôt la tranquillité de la vallée sera menacée, car le Drac ne peut plus attendre. Ancrée en Languedoc, cette histoire met en scène plusieurs créatures légendaires de la sorcellerie Languedocienne : -Les endevinaïres, devins et voyantes, en général bienfaisants. Les brèishs, sorciers puissants, pouvant être bienveillants ou malfaisants. Les masques, sorcières vieilles et laides, pouvant parfois prendre l'allure de belles jeunes lavandières blondes. Le Dracounet, sorte de diablotin qui s'amuse aux dépends des humains. le Drac, à la fois diable et dragon, représenté de nombreuses façons selon les régions du Midi. Polymorphe, il revêt de nombreuses personnalités pour enlever à sa guise, femmes et enfants. Un lexique des mots utilisés de la langue occitane se trouve en fin de cet ouvrage.