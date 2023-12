Ereka. De la tristesse à la joie

Comme à toutes les vacances, Ereka quitte son village où elle vit heureuse avec sa grand-mère pour rendre visite à ses parents en ville. Et comme à toutes les vacances, Ereka se dit que pour rien au monde elle n'échangerait sa vie à la campagne contre une vie en ville. Et lorsqu'elle est contrainte de quitter son village pour s'installer définitivement chez ses parents, une sombre période débute pour elle. Traitée comme une esclave par sa belle-mère, elle doit se battre pour ne serait-ce qu'aller à l'école. Et, souhaitant par-dessus tout échapper à sa condition, la jeune fille est bien déterminée à réussir sa scolarité malgré les nombreux obstacles qui lui barrent la route. Dans ce roman saisissant de réalisme, Vivaldie Dieuveille Bouyou nous plonge au coeur d'une intrigue prenante dans laquelle une héroïne lumineuse et charismatique est prête à tout pour réaliser ses rêves.