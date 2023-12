Déplacer l'accent de la réalité. Une formation de soi éco-systémique

Ce livre, destiné aux chercheurs comme aux praticiens réflexifs des métiers de l'accompagnement, s'attache à explorer ces moments d'étrangeté où la vie ordinaire apparait comme un rêve, alors même que surgit quelque chose d'inespéré, encore informe, mais porteur de résonances à l'échelle de l'existence entière de cette personne-là, forcément singulière. A ce sujet, on a pu notamment parler d'inspiration, d'altération du sentiment de réalité, d'incursion dans un état modifié de conscience. Autant d'expériences parfois oubliées aussitôt que vécues, mais qui s'avèrent cruciales en termes de formation de soi tout au long de la vie. Ces expériences sont réinterrogées ici du point de vue des "tours de main" dont les personnes disposent, en particulier la capacité de "déplacer l'accent de réalité" , pour entrer ou pour sortir de ces étrangetés. Ainsi que la capacité de s'appuyer sur des "tribus" , d'une culture ou d'une autre, qui reconnaissent une valeur cruciale à ces moments. Entre histoires de vie, psychanalyse et phénoménologie, l'approche écosystémique retenue insiste sur la prise en compte, dans la mise en culture de ces moments d'étrangeté, des environnements naturels, matériels et symboliques, mais aussi des multiples environnements intérieurs de chacun-e.