Une troublante ressemblance ; Rencontre à North Beach

Une troublante ressemblance, Annie O'Neil Matthew ? Médecin ? Amanda est sous le choc en découvrant l'homme qui prend en charge Tristan, son fils de deux ans, aux urgences ce soir. L'a-t-il reconnue, alors qu'ils n'ont partagé qu'une seule nuit ensemble ? Pire, pourrait-il faire le rapprochement entre Tristan et leur brûlante étreinte... et découvrir le secret qu'elle lui a toujours caché ? Rencontre à North Beach, Louisa George Lorsque Jessie a accepté un remplacement au cabinet médical de North Beach, elle ne s'attendait pas à devoir composer avec les sentiments étranges qu'elle éprouve pour le Dr Luke McKenzie. Luke est magnifique, très compétent et attentionné envers sa petite fille asthmatique. C'est un homme dont elle pourrait tomber amoureuse. Or, Jessie ne se sent nullement prête à lui dévoiler les secrets enfouis au fond de son coeur... Romans réédités