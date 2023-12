A l’aquarelle des mers

A la croisée de la terre et de l'imaginaire se trouve la poésie de Louis-Axel Monlouis Elmin. C'est en pensant sa vie entre création littéraire et appréhension du monde, nourri des Maîtres de la Parole qu'il a bâti au long des années son oeuvre, mangrove dans laquelle la réconciliation puisse ses racines chez Edouard Glissant ou Aimé Césaire. Patrick Chamoiseau dans sa préface souligne la confluence des forces de la poésie caribéenne, poésie menant aux " basculements inouïs de nos certitudes et de nos vérités. Capter, capter ce qui nous appartient, manier le tremblement de cette richesse désormais consciente d'elle-même dans un monde qu'il nous faut pleinement habiter. " Louis-Axel Monlouis Elmin habite le monde, ses mots nous invite à le rencontrer.