L'oiseau rouge

Sous les lumières artificielles, une silhouette rouge se déplace sans être vue, espionnant le monde de ses yeux de verre. Au sein d'une ville tentaculaire protégée du monde par un dôme de béton s'entre-tuent chaque jour des malfrats, des miliciens et des fous qui espèrent surmonter les épreuves retorses des arènes. Dans ce labyrinthe de béton noirci par la fumée des incendies, Dam et Tess essaient de survivre au quotidien en cherchant parmi les ordures de quoi faire leur pitance. Un petit homme, moqué et haï, aperçoit un matin une créature rouge au masque blanc. Un simple regard suffira à transformer l'existence de milliers d'êtres enfermés sous le béton.