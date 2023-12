Gaia enquête au vert Tome 1 : Noël d'art et décès

Gaia s'apprête à passer un Noël tranquille avec son chien à Sainte-Marie-des-collines. Mais c'est compter sans l'arrivée de son artiste de mère qui compte organiser un festin déjanté de Noël. De quoi bouleverser ses plans ! Lorsqu'une tempête de neige imprévue s'abat sur le Lauragais, douze convives se retrouvent piégés dans la grande maison des Bentaboulet. Contraints de passer la soirée et la nuit ensemble, ils sont bientôt rejoints par une treizième invitée surprise, aussi mystérieuse qu'effrayante. Au moment où Gaia pensait avoir touché le fond, la tension monte d'un cran : un meurtre est commis ! Qui est le coupable parmi les douze invités ? Et pourquoi ce meurtre ? Pour protéger ses proches, Gaïa va devoir affronter le Noël de tous les dangers ! Et sa mère, également ! Plongez dans ce huis clos savoureux, où mensonges, humour, imposture et dangers sont les rois ! Les fans d'Agatha Christie et Agatha Raisin vont se régaler !