Le défi d'Emma ; Le secret de Barcelone ; Au risque de te perdre

Le défi d'Emma, Traci Douglass Afin d'exaucer le voeu d'un enfant malade, l'infirmière Emma a besoin d'aide. Et la personne tout indiquée pour mener avec elle cette mission de Noël n'est autre que le Dr Thad Markson. Célèbre chirurgien new-yorkais, ce dernier bénéficie en effet d'un excellent réseau de donateurs potentiels. Seul problème ? Son confrère acariâtre déteste les fêtes. Mais il en faut plus pour décourager Emma qui déjà affronte Thad pour mieux faire fondre son coeur... Le secret de Barcelone, Amy Ruttan Jamais Sharon n'a mélangé travail et plaisir. Jusqu'à ce congrès médical à Barcelone où elle se laisse aller dans les bras d'un beau médecin dont elle est persuadée qu'elle ne croisera plus sa route. Seulement voilà, alors qu'elle s'installe en Argentine pour y prendre un nouveau départ, elle est surprise d'y retrouver son amant d'une nuit ! Le Dr Agustin est son patron mais également le père de son futur bébé... + 1 roman gratuit dans ce livre : Au risque de te perdre, Emily Forbes - réédité