Guide des mouvements de musculation pour la femme

Ce livre décrit de façon claire et précise la plupart des mouvements de musculation adaptés aux femmes. Chaque exercice est illustré par un dessin d'une qualité exceptionnelle qui permet de visualiser les groupes musculaires sollicités. Un texte avec tous les renseignements pratiques détaille le mouvement et permet à la débutante ou à l'athlète confirmée de construire ses séances d'entraînement. Des exercices de stretching complètent chaque chapitre de l'ouvrage organisé par parties du corps. Enfin, des articles traitant de l'approche de l'entraînement en fonction des différentes morphologies viennent enrichir cet ouvrage et porter un regard fondamentalement novateur sur la musculation. Par son approche anatomo-morphologique originale et par la rigueur scientifique et la qualité artistique de ses planches, ce livre s'imposera comme ouvrage de référence pour les sportives, les coachs mais aussi les étudiant. e. s et les enseignant. e. s en sport, kinésithérapie et physiologie, ainsi que dans les écoles d'enseignement artistique du monde entier. Frédéric Delavier, auteur de renommée mondiale traduit dans plus de trente langues, a étudié la morphologie à l'école des Beaux-Arts de Paris et suivi les cours de dissection à la Faculté de médecine ; il a entre autres effectué des recherches d'anatomie comparée au Muséum d'histoire naturelle de Paris et réalisé des reconstitutions scientifiques en paléontologie ; à ce titre, il a plusieurs fois été publié dans la revue américaine Journal of Vertebrate Paleontology. Vice-champion de France de power-lifting en 1990, il a été rédacteur pendant plus de dix ans au Monde du muscle, rédacteur en chef du magazine Powermag, et collabore à de nombreuses revues et publications spécialisées dans le monde, comme Iron Man aux Etats-Unis et Men's Health en France, en Allemagne et en Italie.