Mystère à Collioure

La disparition mystérieuse d'un ancien capitaine au long cours, un détective privé belge, la jeune soeur du disparu, son étrange femme, leur non moins étrange fille adoptive : les portraits gouleyants de ces personnages permettent à l'auteur, Alexis Sarola, de naviguer, à nouveau, sur la veine romanesque qui est devenue sa marque. Il tisse, avec maestria, une trame tant passionnante qu'inattendue qui nous promène en Méditerranée, de la Côte Vermeille à la Corse et à l'île d'Ibiza. A son habitude, il nous fait aussi profiter, toujours à bon escient, de sa grande culture littéraire. D'étonnements en surprises, naviguant entre passé et présent, le lecteur est tenu constamment en haleine jusqu'au dénouement.