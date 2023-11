Ecritures et discours "populaires" (XIXe-XXe siècles). Nouveaux regards

La littérature dite " populaire " a longtemps été considérée comme une littérature archaïque, uchronique et apolitique, seulement tournée vers le divertissement. Il faut attendre le début des années 1990 pour qu'elle soit pleinement intégrée aux études littéraires. Les travaux pionniers de Lise Queffélec-Dumasy ont contribué de manière essentielle à cette réévaluation, fécondant ceux de nombreux chercheurs en France et bien au-delà. Dans le présent ouvrage, ce sont 15 chercheurs d'envergure internationale qui portent de nouveaux regards sur les caractéristiques et enjeux de la littérature populaire des XIXe et XXe siècles, du feuilleton à la BD, rendant un hommage aussi original qu'amical à leur collègue " Lise ". Consacré d'abord à Dumas, le propos s'étend ensuite à d'autres écrivains, pour situer enfin écritures et discours dans leur contexte éditorial et médiatique. Tout au long de ces réflexions se croisent les questions que la notion de " populaire " fait inévitablement surgir : celle des personnages et procédés mis en oeuvre, celle des publics, des mutations culturelles, des processus de démocratisation modernes.