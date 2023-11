DRH : 50 compétences clés pour réussir

Ce livre est un éloge, une déclaration d'amour aux métiers des Ressources Humaines ! Etre RRH ou DRH, c'est avant tout exercer un métier porteur d'une multitude de compétences, parfois insoupçonnées. Yannick Plante, à l'aune de sa quarantaine d'années de pratique professionnelle dans le domaine RH, vous guide et vous fait (re)découvrir toutes les nuances du métier au quotidien, ce qui en fait le charme, la complexité, et les ingrédients pour réussir. L'auteur s'appuie sur l'histoire et la diversité de ce "métier kaléidoscope" , regroupées en trois grandes catégories progressives d'acquisition de compétences clés, nécessaires à votre réussite : les compétences de base, avancées, et, enfin, stratégiques. Grâce à cet ouvrage, vous découvrirez lesquelles sont les plus importantes à développer et quelles sont les postures à adopter pour augmenter votre impact et votre valeur ajoutée auprès de vos interlocuteurs (en entreprise), et garantir votre épanouissement dans vos fonctions et celui de vos collaborateurs. En un mot : réussir en tant que DRH. Ce guide pratique va au-delà du savoir académique, et les éléments conceptuels et théoriques abordés sont systématiquement éclairés par des analogies et enrichis d'exemples concrets et d'expériences vécues. Vous y trouverez, point par point et étape par étape, les éléments essentiels à votre réussite !