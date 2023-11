L'Ardenne sacrée

Malgré l'évangélisation opérée durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age, le paganisme persistait sous forme de nombreuses pratiques et superstitions. Ce sont principalement des lieux ? : sources, arbres, ­pierres, sommets... qui continuaient d'inspirer le populaire et de recevoir ses dévotions. Au fil des siècles, églises, chapelles, calvaires et cimetières ont investi le paysage, y imposant, de façon systématique et récurrente, l'emblème christique. Rares sont les lieux qui ont échappé à cette déferlante de croix en tous genres. Néanmoins, pour certains d'entre eux, cela n'a pas suffi, et il sera relativement aisé, aujourd'hui encore, de reconnaître sous leur vernis chrétien des sanctuaires remontant à une très haute antiquité. En Ardenne, ces lieux de piété ancestrale sont innombrables ? ; les visiter tient du pèlerinage aux sources...