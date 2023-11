Le péché moderne du racisme. Approche décoloniale et quelques positions théologico-philosophiques

"Je ne respire plus" : l'appel d'un homme qui n'en peut plus. Un autre lui prive l'oxygène dont il a besoin pour vivre ? ! Il lui enlève le droit à la vie, à l'existence... simplement parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que lui. Intellectuels et gens de tout bord, unissons nos voix pour que l'humanité devienne plus humaine. C'est le cri de ce livre. La discrimination raciale est un mal qui ronge notre société. Elle doit être discutée pour son éradication. Le terme de race et le principe de la hiérarchisation ou la classification des races sont venus des intellectuels naturalistes au XVIIe siècle, et nous pensons qu'il est aussi du devoir des intellectuels d'aujourd'hui de ne pas faire profil bas devant ce phénomène qui prend de l'ampleur. Ils doivent montrer que c'était une erreur grave dans la construction d'une humanité commune à laquelle ils doivent participer.