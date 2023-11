Picasso, un génie de la déconstruction. Du reniement d’une esthétique au Wokisme

Le rejet du classicisme qui imposait des normes à toute oeuvre d'Art depuis la Renaissance a plongé le monde artistique dans une forme d'anarchie. Cette Révolution culturelle va contribuer à la déconstruction de l'Art sous toutes ses formes. Elle aura aussi un impact sur le public. Les mentalités vont changer en parallèle à l'évolution de la propagation de cette nouvelle façon de percevoir le monde. A l'aide d'un mécanisme propagandiste, certaines figures comme André Breton, Paul Eluard, Jacques Prévert pour les lettres, et Pablo Picasso pour la peinture, vont être mis en avant. Pablo Picasso, ce grand maître de la peinture, sera le principal influenceur de ces mouvements innovateurs et déconstructionnalistes. Mais le maître avance masqué et brouille les pistes et il devient au cours du temps de plus en plus difficile de le définir. Lui, se réfugie dans son propre style parfois imprégné d'un art primitif, parfois partiellement classiciste. Tandis que ses disciples et admirateurs continuent de faire des ravages en se posant contre tout critère de valeurs de jugement. A la suite de Pablo Picasso, ils franchissent tous les interdits. Avec le temps, cette attitude rebelle contre tous les critères de valeurs du Beau, du Bon et du Bien, mènera au Wokisme actuel.