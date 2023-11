Faire équipe. Mettre ses valeurs au service de projets vivants et efficaces

Quel modèle d'organisation d'une équipe permettrait de conjuguer efficacité avec engagement au travail ? Les manuels de gestion de projet répondent à cette question en déployant une batterie d'outils d'anticipation et de planification, qui visent à éliminer les imprévus, l'incertitude et les erreurs humaines. Le problème, et vous l'avez sûrement maintes fois expérimenté, c'est que sans incertitude, sans surprise et sans subjectivité, vous étouffez ce qui rend un collectif vivant : sa capacité à créer, à faire preuve de résilience et à donner du sens à l'action menée. Dans ce guide, nous vous invitons à vous préoccuper des dimensions d'un projet qui lui insufflent une raison d'être et augmentent son impact. Ensemble, nous allons imaginer et réinventer des organisations performantes, s'appuyant sur des valeurs communément définies et au service de l'humain.