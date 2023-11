La vie de Nacer, ancien fonctionnaire de la commune de Sétif, change soudainement, lorsque sa mère se fracture le col du fémur et se retrouve cloitrée au lit. Une situation qui provoque un bouleversement des habitudes de la famille. Au fur et à mesure que les jours passent, des problèmes surgissent et affectent l'équilibre du ménage, les rapports familiaux, les liens amicaux. Un climat de tension s'installe, des rancunes surgissent et s'expriment, parfois dramatiquement. Face à la dégradation de l'état de santé de sa mère, Nacer plonge dans un tourbillon d'incertitudes, dilemmes moraux et principes religieux : l'acharnement thérapeutique, pour maintenir sa mère en vie, où l'arrêt de toute thérapie, la fin de ses souffrances ? Basé sur des faits réels, Excusez-moi de vivre raconte une réalité dramatique de la société algérienne : la difficile prise en charge des parents âgés et malades.