L'intervention sociologique dans les organisations. Retours sur une sociologie clinique

L'intervention dans les organisations consiste à venir se placer, sur la base d'une commande, parmi les acteurs d'une organisation ou d'un collectif de professionnels, dans la perspective d'établir avec eux une relation d'aide. Les deux auteurs, sociologues spécialistes de l'analyse du travail, reviennent dans cet ouvrage sur les interventions qu'ils ont conduites dans différentes organisations, ce qui permet d'interroger les contours de l'intervention sociologique, ses repères méthodologiques, ses intentions cliniques et politiques. Ils présentent les différents courants sociologiques d'intervention et de leur propre conception clinique, et fixent dix repères méthodologiques. Sept situations mises en récit permettent d'en illustrer les particularités et donnent des clés de lecture des transformations récentes du travail et des organisations.