Découvre les saisons au Japon avec Nicchan le chien : Automne et hiver

Parmi les feuilles colorées en automne et autour de la rivière gelée en hiver, de petites créatures vivent paisiblement. En compagnie de Nicchan le chien, au Japon avec ses amis, vous découvrirez les plantes, les insectes et les oiseaux au fil des pages et des saisons. Cet album est un ravissant livre d'observation de la nature à partager en famille !