Quel caractère !. Inventaire redoutable des comportements

- C'est un ami... mais quel caractère ! Exclamation fort répandue et qui laisse en suspens. S'en suit un faussement retenu : - Ah bon ? Du sauvage au raisonneur, du profiteur au craintif, de l'anxieux à l'espiègle, du solaire au mesquin, de l'avare au brave, etc. , tous les caractères se rencontrent, se reconnaissent et s'assemblent ou pas. Composé de 433 notices, ce défilé lexical usant de raccourcis tous azimuts et de détours nécessaires n'est pas un travail sur la psychologie mais autant de brèves formant une galerie de portraits bien tempérés ou pas.