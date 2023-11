Nos différences enlacées - Tome 6

Ca vous arrive de vous demander ce que vous feriez... si vous étiez une adulte ? Saori Tanaka : Une lycéenne amoureuse de sa grande soeur, Iori. Elle essaie de rester forte mais elle ne peut pas s'empêcher de se goinfrer, quand elle est confrontée à la triste réalité ! J'aimerais pouvoir être tout le temps avec ma soeur... Parler avec elle, la prendre dans mes bras... Mais... Elle est déjà en couple. Elle est si occupée par son travail qu'on ne se voit presque jamais... Et ça, c'est vraiment dur... C'est là que, sur un coup de tête, j'ai appelé quelqu'un... Shizuku... On est dans la même classe et on s'entend plus ou moins bien... qui sait si on est vraiment proches... Qu'est-ce qu'elle est, pour moi, au fond ?