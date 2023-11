Autismes. Corps et psyché

Les auteurs proposent, à partir de présentations cliniques et sur fond d'une longue expérience, un essai de compréhension de l'autisme dans ses formes les plus précoces, en privilégiant la visée préventive et thérapeutique. Ils mettent en lumière de nouvelles élaborations quant aux liens corps/psyché et aux racines précoces et intersubjectives de la croissance psychique du côté du corps, de la sensori-motricité et de la dynamique relationnelle des tout premiers temps. L'axe corporéo-psychique ouvre à des réflexions psychopathologiques sur les diagnostics différentiels, notamment la différence des fonctionnements autistiques et psychotiques, ainsi que sur la valeur à la fois préventive et thérapeutique des traitements mère-nourrisson et des interventions plurifocales (sensori-motricité, orthophonie...) autour des consultations et des traitements psychanalytiques. Sont abordées également les questions métapsychologiques portant sur la pulsion et l'originaire.