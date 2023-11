La Méditerranée et l'Atlantique. La réception de l'histoire des colonies grecques aux Temps modernes

La réception de l'histoire des colonies grecques aux Temps modernes fut le résultat d'une tentative de définition du colonialisme occidental comme phénomène nouveau et d'une volonté de situer les nations européennes dans un contexte remontant aux origines de l'Occident. A l'heure où l'Europe amorçait sa domination sur une vaste partie de la planète et où la course à la colonisation s'accélérait, les auteurs modernes s'intéressèrent aux réseaux grecs et aux liens entre les cités antiques. Ces relations contribuèrent à répandre la culture fondatrice de la pensée occidentale dans tout le bassin méditerranéen. Si la comparaison avec l'histoire grecque ne relevait souvent que du topos et de la propagande, son utilisation dans le cadre de controverses à plus large échelle outrepassait aussi le seul lieu commun pour s'inscrire dans un discours rhétorique plus approfondi. C'est ainsi que l'histoire grecque fut sollicitée par les penseurs des temps modernes dans le contexte troublé qui conduisit à la guerre de l'Indépendance des Etats-Unis. Seront ainsi mobilisées dans cet ouvrage les diverses oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles faisant référence à l'histoire coloniale des Grecs et, à travers celles-ci, l'on tentera de déterminer la perception que leurs auteurs avaient de leur propre colonisation, ou comment ils tentèrent de la définir ou de l'infléchir.