Quand j'avais dix ans

Elle a vécu dans le mensonge pendant treize ans, la vie qu'elle connaissait est sur le point de changer à jamais. Il y a 21 ans, le Dr Richard Carter et sa femme Pamela ont été tués dans ce qui est devenu le double meurtre le plus tristement célèbre de l'ère moderne. Leur fille de dix ans, surnommée l'ange de la mort, a passé huit ans dans une unité de sécurité pour enfants et vit tranquillement sous un faux nom avec sa propre famille. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du procès, une équipe de documentaristes a retrouvé sa soeur aînée et l'a obligée à rompre deux décennies de silence. Son interview explosive fait la une des journaux nationaux et la journaliste Brinley Booth, amie d'enfance des soeurs Carter, est chargé de couvrir l'événement. Pour la première fois, les trois femmes sont obligées de faire face à ce qui s'est réellement passé cette nuit-là - avec des conséquences dévastatrices.