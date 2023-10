Visez le sommet. Pour réussir, devenez stratège

Le monde regorge de tacticiens... et manque de stratèges ! Pourtant, les dirigeants qui réussissent le mieux, quel que soit leur domaine, sont ceux qui savent élaborer, partager et appliquer une stratégie. Dans ce livre qui fourmille d'exemples, le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC, et Christine Kerdellant, rédactrice en chef aux Echos, ont interrogé les plus grands stratèges français et étrangers, qui témoignent de leurs très riches expériences. Persévérer dans sa vision, s'adapter, agir sous contrainte sans compromettre sa liberté : autant de défis à relever pour viser le sommet ! Unique en son genre, ce livre qui tire des leçons de l'histoire militaire, économique et politique constitue une véritable bible de la stratégie. Avec les témoignages des personnalités suivantes : Jacques Attali, Alain Bauer, général Henri Bentégeat, Jean-Louis Bruguière, Laurent Burelle, Pierre-André de Chalendar, Howard Davies, Sylvain Duranton, Delphine Ernotte Cunci, Mercedes Erra, Xavier Fontanet, Antoine Frérot, général Christophe Gomart, Philippe Hayez, Nicolas Kachaner, Denis Kessler, Michel-Edouard Leclerc, Enrico Letta, Jean-David Levitte, général Stanley McChrystal, Anne Méaux, Alain Minc, général David Petraeus, général Bertrand Ract-Madoux, Bernard Ramanantsoa, Stéphane Richard, Olivier Sibony, Hubert Védrine, général Pierre de Villiers.