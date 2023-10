Il est maintenant temps de commencer à Vivre sans limites Nous voulons tous ressentir plus de joie, de bonheur et un sens plus profond à notre vie. Mais cherchonsnous au mauvais endroit ? Lorsque notre sentiment de plénitude dépend de choses ou de personnes extérieures à nousmêmes – un emploi convoité, une nouvelle maison, des vacances somptueuses ou même une nouvelle relation – tôt ou tard, nous sommes condamnés à nous sentir insatisfaits. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers l'intérieur pour trouver la vraie liberté, l'amour et l'inspiration. Mais comment entreprendre ce voyage intérieur ? A la fois profondément transcendant et puissamment pratique, Vivre sans limites est votre boussole pour un voyage vers la réalisation de soi et le bonheur inconditionnel. Au fil des pages, vous trouverez des conseils clairs pour dépasser les pensées, les sentiments et les habitudes qui vous bloquent. Vous découvrirez également une meilleure compréhension de l'origine de vos pensées et de vos émotions, vous découvrirez votre flux d'énergie naturel et vous vous libérerez des cicatrices psychologiques – ou samskaras – qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel le plus élevé.