Evaluer le TDAH chez l'enfant et l'adolescent. DIVA, KSAD, Brown, Conners, Brief, WURS, ACE, CABI, WISC V, TEA-Ch, NEPSY II …

Le TDAH est connu depuis de nombreuses années, pourtant de nombreux professionnels méconnaissent encore les bonnes pratiques et les bons outils pour évaluer le TDAH. Maeva Roulin et Sébastien Henrard proposent une véritable une méthode pour accompagner concrètement le psychologue clinicien dans la réalisation des bilans du TDAH chez les enfants et les adolescents : de la réalisation des bilans pas à pas aux outils recommandés en passant par le diagnostic différentiel. L'approche est basée à la fois sur les critères du DSM-5 TR (2022) et sur l'expérience clinique et de formateur des auteurs. Le livre est composé de trois parties : La théorie et la démarche clinique Les tests : quels tests choisir selon le cas de son patient La prise en charge adaptée Les plus en ligne : arbres décisionnels vignettes cliniques