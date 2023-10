Santé pour la vie

Beaucoup de gens croient à tort que prendre soin de sa santé rime avec entraînement intense et diète sévère. Pourtant, prendre soin de sa soi ne devrait jamais se traduire par un découragement dès qu'on ose y songer. Le manque de connaissances ou d'intérêt des gens envers les bonnes habitudes de vie est souvent ce qui gêne leur progression vers une meilleure énergie, un meilleur sommeil, une meilleure santé. Le corps humain est complexe mais précieux, il nous mènera jusqu'à notre fin, et le chemin pour s'y rendre n'est jamais obligé d'être chaotique. Il faut en être conscient maintenant pour éviter qu'il ne soit trop tard plus tard. Vieillir en santé, n'est ce pas toujours ce que l'on souhaite à nos amis, à notre famille à chaque nouvel an ou anniversaire ? Pourquoi ne pas en faire un bel objectif dès aujourd'hui ? Cet ouvrage se veut être un petit guide pratique et simple, pour aider chaque homme ou femme qui désire ou songe améliorer leur santé, à faire de meilleurs choix de vie pour vieillir sainement. Etre en mesure de comprendre les bases de l'alimentation ou l'importance du sommeil sur notre corps et sur notre esprit, est déjà un bon début pour nous lancer dans une prise de conscience qui pourra tout simplement, changer le reste de notre vie pour le mieux.