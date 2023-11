Les antigonides et la Grèce égéenne : numismatique et morceaux choisis

Grâce à l'étude des monnaies, cet ouvrage propose, d'étudier la dynastie des héritiers d'Alexandre le Grand dans sa globalité, et d'esquisser les relations avec ses voisins du mondé égéo-balkanique. Alexandre le Grand a profondément bouleversé l'histoire du royaume de Macédoine et du monde grec égéen. Ces changements furent tels qu'il inaugura pour les historiens une nouvelle période : l'époque hellénistique. Mais son héritage eut longtemps tendance à occulter celui de ses successeurs antigonides dans le monde égéen. Ayant du mal à prendre possession de son royaume, luttant constamment pour maintenir son autorité dans sa zone d'in ? uence, la dynastie est surtout connue grâce à ses "rois maudits", souffrant d'une légende noire héritée hérités des auteurs antiques (Démétrios avec Plutarque, Philippe V avec Polybe, Persée avec Tite-Live). Grâce à l'étude des monnaies, cet ouvrage propose par quelques morceaux choisis, d'étudier à nouveaux frais la dynastie dans sa globalité, et d'esquisser les lignes de forces de ses relations avec ses voisins du mondé égéo-balkanique.