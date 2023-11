Femmes de l'espace (1963-2023). Dans les pas de Valentine Terechkava

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Mais, en ce qui concerne les vols spatiaux habités, les femmes ont longtemps été écartées des équipages. La voie ouverte en juin 1963 par la Russe Valentina Terechkova n'a pas été empruntée durant... vingt ans. Mais les recrutements de femmes pour devenir astronautes se multiplient depuis les années quatre-vingt, et l'équilibre se rétablit peu à peu entre les deux sexes. A l'occasion du soixantième anniversaire du vol de " lamouette " du cosmos, ce livre rassemble, pour la première fois en français, les fiches biographiques de toutes celles qui ont embarqué à bord d'un vaisseau spatial pour aller vivre et travailler autour de la Terre. Soit 72 portraits de personnalités exceptionnelles, aux parcours variés, qui forcent l'admiration et constituent des modèles inspirants.