LEGO Ninjago, Le Monde secret des ninjas

Entre dans le monde de LEGO Ninjago et découvre les secrets de ses combattants légendaires. Suis les leçons du sage Sensei Wu, apprends à maîtriser le Spinjitsu et affronte les forces du mal. Découvre les pouvoirs des ninjas, perce les mystères qui les entourent et examine leurs armes et véhicules en détail. Mais attention... seuls les plus braves parviendront au terme de ce voyage épique !