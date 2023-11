Côté Ouvert. 2016-2023 : Chroniques ovales

Florilège de chroniques douces-amères diffusées sur le blog "Côté Ouvert", ce recueil traverse avec verve huit saisons de rugby : de l'après Saint-André jusqu'au baisser de rideau du Mondial 2023 disputé par le XV de France d'Antoine Dupont, en passant par le Tournoi des Six Nations et le feuilleton du Top 14. Galerie de personnages, analyses d'événements marquants, coups de gueule et coups de coeur, pamphlets, pastiches, interviews et courtes nouvelles se succèdent. Des textes vivifiants comme autant de rebonds joyeux ou tragiques qui rappellent que la littérature, fille d'Ovadie, magnifie depuis deux siècles l'épique et l'épopée de ce sport.