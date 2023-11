Les nouvelles variétés de vignes tolérantes aux maladies fongiques. Des variétés à fruits pour une viticulture en transition écologique

Depuis la fin du XXe siècle, une prise de conscience accrue conduit la filière viticole à s'orienter vers des méthodes moins dépendantes des fongicides de synthèse, mais les alternatives proposées comme les viticultures biologiques ou biodynamiques restent fortement dépendante des produits phytosanitaires. Pour permettre le développement d'une viticulture à bas niveau d'intrant, l'adoption de nouvelles variétés plus tolérantes aux maladies fongiques apparaît donc comme un levier incontournable pour réduire à la fois la quantité de produits phytosanitaires utilisés et la fréquence de leur application. Le sujet des vignes tolérantes aux maladies fongiques est traité de façon exhaustive au niveau scientifique, réglementaire, et professionnel en allant jusqu'à la qualité des vins. De plus, la force de ce livre de référence, avec une addition exceptionnelle de compétences pour sa rédaction, permet de faire le point sur les avancées en France, en Europe et dans le monde. Ce livre aborde également des dynamiques d'acceptation de cette viticulture de rupture, de la part des professionnels d'une part, et des consommateurs d'autre part. Deux des auteurs du livre, sont les animateurs du plus important colloque viticole mondial, le Giesco qui se tiendra cet été aux Etats-Unis. 1 - Principes de l'amélioration génétique de la vigne 2 - Histoire de l'hybridation de la vigne 3 - Sources et mécanismes de tolérance/résistance aux pathogènes 4 - Autres traits d'intérêt agronomique 5 - Principaux programmes français contemporains 6 - Principaux programmes européens contemporains 7 - Principaux programmes internationaux contemporains 8 - Les réseaux d'expérimentation en France 9 - Réglementation de l'expérimentation et du déploiement des variétés 10 - Itinéraires oenologiques et caractéristiques des vins 11 - Aspects économiques et sociaux