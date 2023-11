Les Fantômes affamés

July Chen a douze ans, n'a pas d'ami, et voit des fantômes. Son père insistant sur le fait que les fantômes ne sont pas réels, elle fait comme s'ils n'existaient pas. C'est d'autant plus difficile que c'est le mois des fantômes affamés, durant lequel les portes du monde souterrain s'ouvrent permettant à de dangereux fantômes de se déchaîner dans le monde des vivants. Lorsque July sauve un garçon fantôme de l'un d'eux, il devient son premier ami. Mais William n'est pas un fantôme. C'est une âme errante qui oscille entre la vie et la mort. alors que les nouveaux amis se lancent dans une aventure pour rendre son corps à William, ils découvriront l'effroyable vérité qui entourent leurs destinées.