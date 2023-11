Prise en charge du trouble déficit de l'attention/hyperactivité associé au trouble de l'usage de substance

Le double diagnostic du TDA/H couplé à un trouble addictif chez un adulte ou un adolescent confronte le praticien aux difficultés d'une double prise en charge de patients souvent confrontés à des difficultés d'accès aux soins. L'objectif de l'ouvrage est donc d'exposer des approches validées scientifiquement et de proposer un programme de traitement adapté médicamenteux mais surtout psychothérapeutique - à ces patients. De façon pratique et immédiatement utilisable par les soignants l'ouvrage expose : - les différents modules à mettre en oeuvre avec les patients : psychoéducation organisation et planification amélioration de la notion de temps réduction des distractions gestion des consommations amélioration de la régulation émotionnelle gestion des pensées négatives réduction de l'impulsivité amélioration des qualités relationnelles prévention de la rechute ; - les méthodes thérapeutiques qui peuvent être mises en place : TCC et entraînements aux habiletés sociales musicothérapie ergothérapie et art-thérapie méditation de pleine conscience et focusing exercice physique programmes informatisés pour améliorer le fonctionnement cognitif ; - l'adaptation des programmes en fonction du cadre de soin : ambulatoire en hôpital de jour ou à temps plein en CMP... Des fiches d'exercices pour les différents modules complètent l'ouvrage et sont disponibles en ligne pour aider les soignants dans la prise en charge au quotidien de ces patients.