Le guide de la cuisine chinoise

L'incontournable pour comprendre, apprendre et tester la cuisine chinoise 120 recettes - 35 techniques Ce manuel est une introduction aux différentes cuisines régionales chinoises, Shandong au nord, Jiangnan à l'est, Guangdong au sud et Sichuan dans le sud-ouest, avec un accent mis sur les plats de tous les jours. Des grands classiques tels que le Mapo tofu, le porc Dongpo ou les nouilles Dan Dan, aux plus typiques comme le congee au boeuf ou la crêpe aux huîtres. Des pages thématiques et techniques permettent d'en apprendre plus sur l'importance de la nouriture dans la culture chinoise, les us et coutummes à table, les techniques de base, les différents types de restaurants, et tout ce qui fait que la cuisine est au coeur de toutes les interactions sociales.