Un trésor se cache dans le village de Ba Safal. Lilani et sa bande d'amis sauront-ils le trouver ? Les aventures amusantes et mystérieuses d'une petite fille espiègle. La vie au village Manjak de Ba Safal n'est pas de tout repos. Lilani et ses cousins Anta, Flora, Kaiss et Liam se retrouvent sans cesse impliqués dans de mystérieuses aventures. Entre traditions, histoires mystiques et situations farfelues, les 5 cousins ne manquent pas d'imagination pour occuper leurs journées. Et la petite bande peut compter sur les enquêtes de Lilani, qui, téléphone en main, rêve de devenir journaliste-reporter.